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Скачать(5.9 Мб, Условно-бесплатная, Windows XP/Vista/Seven, RUS/ENG) FotoSketcher 2.75 [...»] 9.02.2014 FotoSketcher - программа, которая буквально за несколько секунд превращает любую фотографию в "картину", написанную от руки. Picture Collage Maker Professional 3.1.2.3522 [...»] 13.09.2011 Программа для создания столь популярных коллажей (сборки одной художественной картины из множества других) с применением вращения изменения размеров, положения, обрамления, маскировки и слияния. С этой программой вы также можете создать свой календарь, поздравительную открытку, пригласительный билет и даже постер.

Photo Pos Pro 1.87 [...»] 13.09.2011 Программа для редактирования графических изображений. Программа поддерживает практически все известные графические файлы. Photo Pos Pro предлагает вам огромное количество различных эффектов, которые могут быть применены к вашим изображениям. Кроме этого, вы можете создавать свои графически изображения, применяя к ним доступные эффекты, создавать слои, добавлять текст и т.д.

PC Auto Shutdown 4.9 [...»] 13.09.2011 PC Auto Shutdown - программа для управления компьютером во время отсутствия пользователя. Программа в указанное время может перезагрузить или выключить компьютер в указанное время и в указанные дни недели.