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Рейтинг программ...    
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Новости HI-TECH

 13.04.2015 

ибп eaton

 22.10.2014 

Восстановление данных на жестком

 21.10.2014 

Восстановление данных на жестком

 31.07.2014 

Разработка мобильных приложений

 9.02.2014 

Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.4 для Android
 

Новые поступления программ
Glary Utilities 5.0.0 сборка 1 [...»]
26.05.2014
Оптимизации работы операционной системы семейства Windows. Glary Utilities скачать бесплатно без регистрации и смс, без ожидания. Программа Glary Utilities выполнит необходимые действия для приведения в надлежащий вид реестр Windows, выполнит очистку дисков от мусора — ненужной информации.
Twidium Inviter 5.5.2 [...»]
12.03.2014
Twidium Inviter это программа которая, умеет, подписываться (масфолловинг) в массовых масштабах на других читателей в твиттере в надежде на то, что на кого вы подписались читать, ответит вам взаимностью и тоже на вас подпишется.
Скачать(5.9 Мб, Условно-бесплатная, Windows XP/Vista/Seven, RUS/ENG)
FotoSketcher 2.75 [...»]
9.02.2014
FotoSketcher - программа, которая буквально за несколько секунд превращает любую фотографию в "картину", написанную от руки.
Picture Collage Maker Professional 3.1.2.3522 [...»]
13.09.2011
Программа для создания столь популярных коллажей (сборки одной художественной картины из множества других) с применением вращения изменения размеров, положения, обрамления, маскировки и слияния. С этой программой вы также можете создать свой календарь, поздравительную открытку, пригласительный билет и даже постер.
Photo Pos Pro 1.87 [...»]
13.09.2011
Программа для редактирования графических изображений. Программа поддерживает практически все известные графические файлы. Photo Pos Pro предлагает вам огромное количество различных эффектов, которые могут быть применены к вашим изображениям. Кроме этого, вы можете создавать свои графически изображения, применяя к ним доступные эффекты, создавать слои, добавлять текст и т.д.
PC Auto Shutdown 4.9 [...»]
13.09.2011
PC Auto Shutdown - программа для управления компьютером во время отсутствия пользователя. Программа в указанное время может перезагрузить или выключить компьютер в указанное время и в указанные дни недели.
Новые поступления статей
Использование CCleaner
21.03.2015
Если вы приобрели новый компьютер, включите его в первый раз, и вы будете поражены, как быстро он загружается и запускает установленные приложения.
Раздел: [ Software]
CCleaner
13.03.2015
CCleaner — бесплатная утилита для высококачественного очищения Вашего компьютера, оптимизации операционной системы и гарантии приватности пользователя.
Раздел: [ Software]
Обзор программ для просмотра видео
5.03.2015
В этой статье мы попытались собрать лучшие и бесплатные мультимедиа плееры для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Большинство из предложенных проигрывателей поддерживают множество самых разнообразных форматов мультимедиа, благодаря чему, вы сможете легко и просто посмотреть ваш любимый фильм или прослушать музыку. И так, выбираемплеер для просмотра видео
Раздел: [ Software]
 
  
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