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Здравствуйте дорогие друзья! На нашем сайте проходит опрос по поводу создания на сайте галереи с logon-screens, boot-screens, темами и обоями. Проголосовать можно здесь.
|Новые поступления программ
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|Glary Utilities 5.0.0 сборка 1 [...»]
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26.05.2014
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Оптимизации работы операционной системы семейства Windows. Glary Utilities скачать бесплатно без регистрации и смс, без ожидания. Программа Glary Utilities выполнит необходимые действия для приведения в надлежащий вид реестр Windows, выполнит очистку дисков от мусора — ненужной информации.
|Twidium Inviter 5.5.2 [...»]
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12.03.2014
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Twidium Inviter это программа которая, умеет, подписываться (масфолловинг) в массовых масштабах на других читателей в твиттере в надежде на то, что на кого вы подписались читать, ответит вам взаимностью и тоже на вас подпишется.
Скачать(5.9 Мб, Условно-бесплатная, Windows XP/Vista/Seven, RUS/ENG)
|FotoSketcher 2.75 [...»]
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9.02.2014
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FotoSketcher - программа, которая буквально за несколько секунд превращает любую фотографию в "картину", написанную от руки.
|Picture Collage Maker Professional 3.1.2.3522 [...»]
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13.09.2011
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Программа для создания столь популярных коллажей (сборки одной художественной картины из множества других) с применением вращения изменения размеров, положения, обрамления, маскировки и слияния. С этой программой вы также можете создать свой календарь, поздравительную открытку, пригласительный билет и даже постер.
|Photo Pos Pro 1.87 [...»]
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13.09.2011
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Программа для редактирования графических изображений. Программа поддерживает практически все известные графические файлы. Photo Pos Pro предлагает вам огромное количество различных эффектов, которые могут быть применены к вашим изображениям. Кроме этого, вы можете создавать свои графически изображения, применяя к ним доступные эффекты, создавать слои, добавлять текст и т.д.
|PC Auto Shutdown 4.9 [...»]
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13.09.2011
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PC Auto Shutdown - программа для управления компьютером во время отсутствия пользователя. Программа в указанное время может перезагрузить или выключить компьютер в указанное время и в указанные дни недели.
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Раздел: [ Software]
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Если вы приобрели новый компьютер, включите его в первый раз, и вы будете поражены, как быстро он загружается и запускает установленные приложения.
Раздел: [ Software]
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CCleaner — бесплатная утилита для высококачественного очищения Вашего компьютера, оптимизации операционной системы и гарантии приватности пользователя.
Раздел: [ Software]
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В этой статье мы попытались собрать лучшие и бесплатные мультимедиа плееры для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Большинство из предложенных проигрывателей поддерживают множество самых разнообразных форматов мультимедиа, благодаря чему, вы сможете легко и просто посмотреть ваш любимый фильм или прослушать музыку. И так, выбираемплеер для просмотра видео
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